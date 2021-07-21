متجاهلة حلا الترك.. منى السابر تحتفل بعيد الأضحى مع ابنها عبدالله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، بعيد الأضحى مع ابنها عبدالله، حيث شاركت جمهورها عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مجموعة من الصور العفوية التي التقطتها مع ابنها.

وظهرت السابر في إحدى الصور بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستانًا من اللون الأبيض، مفتوحاً من عند القدم اليمنى، ومرتدية عليه جاكت صيفياً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وتقف بجوار ابنها عبدالله الذي كان يرتدي قميصاً من اللون اللبني، وشورت قصيراً باللون الرصاصي، أثناء التقاطهما صورة “سيلفي” في المرآة، وعلقت عليها قائلة: “عيدكم مبارك”.

ومازحت السابر متابعيها، بصورة كوميدية مع ابنها عبدالله، ظهر خلالها واقفاً ويمد يده، وأرفقت تعليقاً عليها قائلة: “عبدالله بيسلم عليكم وبيقول لكم أين عيدية عيد الأضحى؟”.

كما نشرت صورة أخيرة لابنها عبدالله، أثناء استمتاعه بعطلة عيد الأضحى، ظهر خلالها يقوم بحركات مضحكة في وجهه، بينما تظهر منى في المرآة أثناء تصويرها له.

وانهالت التعليقات على الصور التي نشرتها السابر، مع ابنها والتي أظهرتهما يستمتعان بوقتهما خلال العيد، وهنأوها بمناسبة عيد الأضحى، فيما أبدى بعض المتابعين إعجابهم بخفة ظل ابنها التي ظهرت في الصور.

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت حكمها النهائي في قضية منى السابر مع ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، وذلك في قضية المبلغ المالي الذي حصلت عليه الأولى من حساب الثانية وأنفقته في شؤون المنزل، وتبلغ قيمته 20 ألف دينار بحريني (33.125 دولار).

وصدر الحكم بإعفاء منى السابر من الحبس نهائياً، على أن يُجرى استبدال العقوبة بالعمل اليدوي، وذلك وفق ما أعلنت المستشارة القانونية ربا الخالد، التي استعانت بها السابر في تلك القضية.

وشاركت السابر متابعيها عبر حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو، وثَّق نص بيان ربا الخالد، الذي كشف عن منطوق الحكم، والذي يأتي بعد منح منى السابر مهلةً أولى ثم ثانية، لتجهيز المبلغ ومنحه لابنتها بعدما طالبت به في المحكمة.

وأشارت ربا الخالد إلى أنَّ الحكم جاء في صالح منى السابر، مُوجَّهةً الشكر للقضاء البحريني؛ كونه تعاطف معها لأنَّها أم حاضنة، مضيفةً أنّ الحبس تم إلغاؤه تماماً.