نوال الزغبي تطلق “أرقص” وتخطف الأنفاس بإطلالاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أوّل أغنية مصوّرة من ألبومها الجديد، بعنوان “أرقص” عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد. أمّا كليب الأغنية فصوّرته نوال مع المخرج فادي حداد بفكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية الراقصة.

وظهرت الزغبي خلال الكليب وهي تقدّم عرضًا استعراضيًا برفقة مجموعة من الراقصين الذين يؤدّون أنواعاً من الرقصات، بين رقص الصالون والرقص الشعبي بوجود ديكورات ملوّنة كان لها دوراً بارزًا في تصميم الرقصة.

أطلّت الزغبي في الكليب بثلاث إطلالات، الأولى بفستان من اللون الأسود مميّز بتصميمه، والثانية بفستان أحمر طويل لامع مع مايك مذّهب وشهر منسدل، في حين جاءت الإطلالة الثالثة بفستان أخضر قصير مشكوك بالخرز مع شعر بني مربوط من الخلف.

وكانت نوال الزغبي قد تصدّرت قائمة الترند عبر موقع “تويتر” منذ أن أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن موعد طرح الكليب، إذ أعرب عدد كبير من محبّيها عن حماسهم للعمل.

الجدير ذكره أن ألبوم نوال الزغبي الجديد “عكس الطبيعة” يضم أربع أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية لبنانية وأخرى خليجية، ستصدرها تباعًا في الأيام المقبلة.