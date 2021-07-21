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كانى ويست يعود لإنستجرام بسلسلة تحمل أسماء أطفاله للترويج لألبومه الجديد

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القاهرة - سامية سيد - عاد النجم العالمي كانى ويست، من جديد، لنشر ومشاركة صور عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، بعد أن توقف لفترة طويلة عن مشاركة أي صور أو فيديوهات له عبر حسابه، وحذفه لجميع مشاركاته السابقة.

وقرر ويست، العودة من جديد لحسابه عبر حسابه بموقع انستجرام، للترويج لألبومه الجديد Donda، الذى سيطرحه خلال الأسبوع المقبل، مشاركاً صور له على طريقة مختلفة وهو يرتدي سلسلة حول عنقه تحمل أسماء أطفاله الأربعة من زوجته السابقة كيم كاردشيان.

وظهر ويست في الصور وهو يجلس على حركة الرجل العنكبوت أعلى أسطوانات معدنية، وهو يرتدي ماسك باللون الأسود يخفى ملامحه بالكامل، وبنطلون جلد، وقفازات ونظارات واقية.

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وكشفت تقارير أجنبية سابقة، عن نفى شائعة ارتباط ويست بعارضة الأزياء العالمية آرينا شايك، بعد مشاهدة الثنائى شايك وكانى ويست يتنزهان سويًا خلال الفترة الأخيرة بانتظام ولا وجود لأية مشاكل مثلما زعمت عدة مواقع.

وأضاف التقرير بناءً على مصدر مقرب من الثنائى أن إيرينا شايك وكانى ويست كانا معًا في الرابع من يوليو في سان فرانسيسكو، كما أكد المصدر أن هما لا يزالا كاني ويست وايرينا شايك يتواعدان كثيرًا رغم تقارير الانفصال حيث زعمت المصادر أن عارضة الأزياء منزعجة جدًا من "الأكاذيب" التي أكدت انتهاء علاقتهما، وتشعر بغضب شديد خاصة أنها تعيش أفضل اوقاتها مع كانى ويست

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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