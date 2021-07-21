شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يعود لإنستجرام بسلسلة تحمل أسماء أطفاله للترويج لألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم العالمي كانى ويست، من جديد، لنشر ومشاركة صور عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، بعد أن توقف لفترة طويلة عن مشاركة أي صور أو فيديوهات له عبر حسابه، وحذفه لجميع مشاركاته السابقة.

وقرر ويست، العودة من جديد لحسابه عبر حسابه بموقع انستجرام، للترويج لألبومه الجديد Donda، الذى سيطرحه خلال الأسبوع المقبل، مشاركاً صور له على طريقة مختلفة وهو يرتدي سلسلة حول عنقه تحمل أسماء أطفاله الأربعة من زوجته السابقة كيم كاردشيان.

وظهر ويست في الصور وهو يجلس على حركة الرجل العنكبوت أعلى أسطوانات معدنية، وهو يرتدي ماسك باللون الأسود يخفى ملامحه بالكامل، وبنطلون جلد، وقفازات ونظارات واقية.