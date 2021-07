شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حياة مالكوم إكس في سلسلة درامية بلمسة ابنته .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تحول قصة حياة الناشط الشهيرة مالكوم إكس، إلى سلسلة درامية تعرض عبر منصة سوني الشهيرة في عدة حلقات، بلمسة من ابنته الناشطة إليسا شاباز.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن السلسلة الجديدة ستستند إلى روايتين، وهما X: A Novel و The Awakening of Malcolm X ، وكلاهما من تأليف ابنة مالكوم، بالاشتراك مع كيكلا ماجون، وتيفاني دي جاكسون.

وتتبعت رواية X: A Novel، حياة مالكوم منذ طفولته، بما في ذلك إعدام والده دون محاكمة، ووضع والدته في مؤسسات ضد إرادتها، وسجنه في سن العشرين، بينما تبدأ رواية "صحوة مالكوم أكس"، خلال فترة وجوده في السجن عندما قرر الانضمام إلى أمة الإسلام، وخروجه في النهاية باسم مالكوم إكس، وسيعمل العمل الدرامى الجديد على مزج العملين سوياً.

كان مالكوم إكس رجلاً شجاعاً يدافع عن حقوق أصحاب البشرة السمراء، وقد وُصف مالكوم إكس بأنه واحد من أعظم الأفريقيين الأمريكيين وأكثرهم تأثيراً على مر التاريخ.

فى عام 1946 اعتقل عدة مرات بتهمة حمل السلاح والسرقة والسطو والسرقة، وفى السجن انضم مالكوم إكس إلى حركة أمة الإسلام، وعندما أُطلق سراحه عام 1952م ذاع صيته واشتهر بسرعة، حتى صار واحداً من قادة الحركة.

وبعد عقد من الزمان تقريباً، صار مالكوم إكس المتحدث الإعلامى لهذه الحركة، لكن بسبب وقوع خلاف بينه وبين رئيس الحركة إلايجا محمد، ترك مالكوم إكس الحركة فى مارس 1964م. سافر مالكوم إكس بعد ذلك فى رحلة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، كما أدى مناسك الحج، ثم عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأنشأ المسجد الإسلامى ومنظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية.

وفى شهر فبراير سنة 1965م، أى بعد أقل من سنة من تركه لحركة أمة الإسلام، قام باغتياله ثلاثةٌ من أعضاء الحركة.