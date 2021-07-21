«قلبي أنضف من قلبك اللي كله سواد».. سالي عبدالسلام ترد على انتقادات مشاهد دار الأيتام

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

تعرضت الإعلامية سالي عبدالسلام إلى المضايقات من إحدى المتابعات، بسبب مشاركتها بمقطع فيديو مع الأطفال من دار للأيتام وترحب بهم مُعبرة عن اشتياقها إليهم.



وقالت المُتابعة لها، مُعلقة على مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «خلاص إنتي طيبة وملاك جدًا، بس مش محتاجه تجيبي كاميرا ومصورين وتسألي الأطفال إنتي وحشتيهم ولا لأ عشان تقولي إنك بتروحيلهم كتير».

وتابعت: «حرام عليكي تدخلي أطفال ظروفهم صعبة معاكي عشان التريند اللي بيروح يساعد حد مابيصورهوش»، لترد عليها الإعلامية قائلة: «مفيش حد ملاك بس أكيد أنا قلبي أنضف من قلبك اللي كله سواد وحقد، الأطفال كلهم عندي على الفيسبوك وعاملة منشن للجمعية».

واستكملت رسالتها الموجهة لتلك المُتابعة: «راجعي نفسك هما بيفرحوا بكلامكم وبيستنوني أنزلهم الصور والفيديوهات.. ببقى قدوة وبفكر الناس بيهم بدل ما أنزل صوري أو سفر وأستخدم السوشيال ميديا في الخير.. مش همسح الكومنت وهسيبه عشان تكوني عبرة وهعملك بلوك بعد ما تشوفيه».

وكانت «عبدالسلام» شاركت بفيديو من دار للأيتام، وعلّقت: «أنا عيدي معاكم وبيكم يا حبايب قلبي، أخواتى والله وأحن عليا من أهلي، دار أيتام جمعية مصر، سنين وقلبي اتعلق بيكم، حياتي من غيركم مالهاش طعم.. زوروهم وفرحوهم. والله بيفرحوا أوي. أنتوا اللي محتاجينهم والله.. لعلها المنجية».