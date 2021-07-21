من كلمات تركي آل الشيخ .. أنغام ووائل كفوري يغنيان «برضه بتوحشني»

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

أطلّ النجمان أنغام ووائل كفورى بـ«دويتو جديد» حمل اسم «برضه بتوحشني» صدر حصريًا على أنغامى.



الأغنية من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.

وشكّل دويتو الجديد مفاجأة فى الوسط الفني لجمعها اسمَين كبيرَين في عالم الأغنية العربية، حيث تغني أنغام «وأنا برضه بتوحشني لسه بتوحشني، وتملّي معايا وانت معايا ولا بعيد»، ويجيبها وائل: «أيامنا اشتقنالها يللا نكمّلها، ننسى اللى جرحنا ونبدأ من أول وجديد»، من الطبيعي أن تشتعل الاستماعات على أنغامي.