الأردنية تارا عبود بطلة لفيلم «أميرة»

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

تارا عبود ممثلة فلسطينية- أردنية، ولدت في عمّان في 2001. اختارتها مجلة «سكرين إنترناشونال» ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2020.

بدأت تارا عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، وذلك من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملى، ثم ظهرت في دور رئيسى في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش، وهي مشروعات تخرّج هؤلاء المخرجين في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

وفي المرحلة الثانويّة، شاركت تارا في بطولة عدد من المسرحيات المدرسيّة من إخراج أستاذ الدراما دياب شاهين، وشاركت في فيلمى تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان.. فيلم «12 سنتيمتر» 2014 للمخرج زيد خالد، وفيلم «حياة» 2019 للمخرجة لين عوض، وقد حصل الفيلمان على جوائز