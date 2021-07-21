مصطفى فهمي يستمتع مع زوجته بـ إجازة العيد

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

احتفل الفنان الكبير مصطفى فهمى وزوجته اللبنانية فاتن موسى بعيد الأضحى المبارك، في إحدي المدن الساحلية، حيث نشرت «فاتن» عدة صور لهما عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، يظهران فيها معًا ويهنئان جمهورهما بالعيد.



وعلقت «فاتن» على الصور، قائلة : «عيد أضحى مبارك على الجميع، ويا رب الفرج والسعادة والصحة والأمن والأمان والبحبوحة على أهلنا وحبايبنا وصحابنا ومحبينا وبلادنا لكم منا كل الحب».

ومن المقرر أن يُعرض لـ فهمى مسلسل «الحرير المخملى» من بطولة «دنيا عبدالعزيز وداليا مصطفى وأحمد وفيق وهالة فاخر وولاء الشريف وإسلام جمال».