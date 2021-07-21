دواين جونسون: العمل على فيلم Black Adam يستحق كل ثانية

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

كشف الممثل دواين جونسون، انتهاء تصوير فيلم Black Adam الجديد، ويطرح في 29 يوليو من العام المقبل 2022، وصرح جونسون قائلا: "كنت أعرف منذ سنوات عديدة أن فرصتى لـ Black Adam آدم ستكون مرة واحدة في العمر، وبالتالي شعرت بـ فخر شديد وأنا أقف أمام حوالى 100 شخص مبدع، يريدون أن يقدموا أفضل ما عندهم".



وأكمل جونسون حديثه قائلاً: "لقد كان العمل يجمع بين كل الأمور السهلة والشاقة في وقت واحد، ولكنه يستحق كل ثانية"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ويروي فيلم "Black Adam" قصة البطل الذي يحمل نفس الاسم ، والذي يلعبه دواين جونسون، وظهرت شخصية بلاك آدم لأول مرة في دي سي كوميكس في الأربعينيات من القرن الماضي كشرير فاسد، وأصبح ببطء بطل بحلول عام 2000

ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

ويقدم داوين جونسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN،و هو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.