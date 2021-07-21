خالد النبوى: أتمنى تقديم شخصية الفريق سعد الدين الشاذلى

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

قال النجم خالد النبوى إنه كان يتمنى العمل مع العديد من أيقونات الإخراج في مصر، منهم: محمد خان وعاطف الطيب، يسرى نصر الله، شريف عرفة.



وعن الفرق بين صناعة السينما في مصر والسينما العالمية أوضح النبوى، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن صناع السينما العالمية لهم طريقة مختلفة فى التفكير، والفن عندهم مقدس مثل أساتذتنا قديمًا، أمثال صلاح أبو سيف ويوسف شاهين.

وعن شخصيته في فيلم "قمر 14" من إخراج هادى الباجورى، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، قال إنه يلعب شخصية مراد فهمى، مذيع راديو، بعد فترة طويلة من حياته يحاول إصلاح خطأ ارتكبه قديما، وحدوتة الفيلم حلوة جدا فهو عمل جماعى، يعتمد على الحواديت الثنائية.

وعن فيلم "أهل الكهف" قال النبوى إن توفيق الحكيم كتب المسرحية عام 1922، وبعد كل هذه السنوات تجد سيناريو شديد البساطة والجمال من أيمن بهجت قمر، وأتمنى أن يعجب الناس، مؤكدا أن العمل مع عمرو عرفة متعة.

وأكد النبوى أنه لا يهتم بالبطولات المطلقة، فنجوم الزمن الجميل كانوا يعملون سويا، وفي النهاية المقامات محفوظة، مضيفا أنه سعيد بتكريمه عن فيلم "يوم وليلة" من المهرجان القومى للسينما الذى كرم نجوم كبار أبرزهم يوسف شاهين.

وروى النبوى جوانب خاصة من شخصية المخرج يوسف شاهين، حين كان جالسا معه في مكتبه ولم ير أي جائزة أو شهادات على الحائط ويسأله: "أنت مش واخد جوائز؟ ليرد عليه شاهين: "في الدولاب"، وعلق النبوى: "يوسف شاهين مكانش بيحب يشوف جوايزه وكان شايلها في الدولاب.. عشان يقدر يبدع أكثر ولا يشعر بأنه اكتفى بالجوائز".

وأكد النبوى أنه متحمس جدا لمسلسل مصطفى محمود، وإن شاء الله يكون على خريطة الأعمال المقبلة، لكن لا بد أن يكتمل العمل على الورق أولا، مضيفا أن من الشخصيات التي يتمنى أن يقدمها الفريق سعد الدين الشاذلى.