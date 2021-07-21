خالد النبوى: مكنتش عايز ابنى يمثل لكن لما شفته فى الاختيار اطمنت

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

روى النجم خالد النبوى ذكرياته مع العيد حين كان طفلا قائلا: كنت لازم أروح لجدتى عشان آخد العيدية وإحنا فى المنصورة، وكنت ألف على العيلة كلها، وأحب أنزل أطير الطيارة الورق، وممكن أروح السينما أتفرج على فيلم.



وأضاف: "أبويا الله يرحمه كان بيودينا حديقة الحيوانات وكان شىء عظيم منه لأننى انبهرت، لذلك من المهم للأجيال الصغيرة أن نخلق لهم حالة من الدهشة.

وكشف النبوى خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: أنا مفتقد جدا أشترى هدوم جديدة فى العيد، صحيح بشترى طوال السنة مع كل فيلم، لكن لبس العيد إحساس تانى خالص.

وعن ابنه نور الذى يخوض مجال التمثيل مؤخرا بمشاركته في مسلسل الاختيار 2، قال: الأقدار عملت معايا اللى عملته مع أبويا، مكانش عايزنى أمثل، وأنا كمان مكنتش عايز ابنى يطلع ممثل، وسافر خارج مصر للدراسة وراح يشتغل فى دار عرض سينمائى بليل، وراح أقدم لدراسة التمثيل فى أمريكا وقبلوه.

وأضاف: "أبويا رفض أمثل لكن جه اتفرج عليا فى معهد الفنون المسرحية اطمأن، وده نفس اللى حصل لى مع نور، فى مشهد استشهاد أحمد شوشة في مسلسل الاختيار، شفته اطمنت".