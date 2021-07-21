انطلاق تصوير الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" فى أكتوبر المقبل

محمد الفلاح - الأربعاء 21 يوليه 2021

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير أحداث الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عرض الجزء الأول منه فى عام 2017 وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.



ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.

شارك فى بطولة الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب والراحل محمود الجندى وسلوى عثمان وسلوى محمد على وكريم عفيفي، وسهر الصايغ ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.