أسما شريف منير تحذف صورتها الجريئة من "أنستقرام".. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسما ابنة الفنان المصري شريف منير، عن نشر صورة جريئة لها، ووجهت رسالة اعتذار وتفسير حول الصورة لمتابعيها.

ونشرت أسما شريف منير، صورة بملابس مكشوفة، أحبت الظهور بها خاصة بعد فقدانها لكثير من الوزن خلال الفترة الماضية.

ونشرت أسما شريف منير صورتها الجريئة، عبر حسابها الرسمي على أنستقرام، حيث تعتاد التواصل مع متابعيها، إلا أن التعليقات التي تلقتها كانت أغلبها سلبية حول الصورة.





ورأى متابعو أسما أن الصورة جريئة ولا تليق بشخصيتها البسيطة التي اعتادوا عليها، وأن الملابس المكشوفة لا تناسبها، ووجهوا لها بعض الانتقادات، كما دعاها كثيرون للعودة للملابس التي لا تكشف أجزاء كبيرة من جسدها مثلما كانت تفعل سابقاً.

وفي لفتة محبة من أسما شريف منير، أعلنت استجابتها لرغبة متابعيها، التي كشفت أنها تتسق بشكل كبير مع أفكارها المحافظة بشأن الملابس، وحذفت الصورة مؤكدة أنها ستقاوم رغبتها في ارتداء الملابس المكشوفة خاصة بعد خسارة وزنها.

ونشرت أسما شريف منير صورة جديدة لها، بلوك صيفي مبهج، وكتبت رسالة مطولة خاطبت فيها الجمهور حول قرارها بشأن ارتداء ملابس أكثر محافظة.

وكتبت أسما شريف منير تعليقاً على صورتها: "مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح، أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر".

وأضافت: "وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق".

اختتمت أسما شريف منير طالبة الهداية للجميع ومهنئة متابعيها بعيد الأضحى: "كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم".