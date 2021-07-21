شكرا لقرائتكم خبر عن بنرشحلك 5 مسرحيات من الكلاسيكيات شوفها في إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحي المبارك، والذي يصادف مع أجازة حوالي طويلة، فهناك البعض سيفضل السفر الي المدن الساحلية والبعض الآخر يفضل الابتعاد عن الحزام وقضاء أجازة هادئة في المنزل بعيدا عن السفر والخروج من إلي المنتزهات والسينمات، لذلك نرشح لك 5 مسرحيات من الكلاسيكيات شوفها في إجازة العيد

مسرحية مدرسة المشاغبين

مجموعة من الطلاب المشاغبين في إحدى المدارس الثانوية بزعامة بهجت الأباصيري، والذين يتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة جراء استهتارهم، مما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم اﻹدارة التعليمية بارسال الآنسة عفت التي تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا في التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين، والمسرحية من اخراج جلال الشرقاوي، وبطولة النجوم عادل إمام ، وسعيد صالح ، ويونس شلبي، وأحمد زكي و سهير البابلي، وهادي الجيار.



مسرحية مدرسة المشاغبين

تدور أحداث المسرحية حول عائلة رمضان السكري مكونةٌ من ثلاثة شبابٍ وفتاة وزوجةٍ طيبةٍ للغاية وزوجٍ طفح به الكيل. يفقد رمضان السكري (حسن مصطفي) الأمل في صلاح أولاده وعائلته حيث كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالمٍ خاصٍ به. يقرر رمضان الهرب والزواج من أخرى، يَعلم كمال (أحمد زكي) ابن رمضان بخطة والده عن طريق الصدفة، ويقوم بإبلاغ أخواته سلطان (سعيد صالح) وعاطف (يونس شلبي) وسحر (نادية شكري) من أجل منعه. يتكاتف الأولاد من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع لكن يكتشفون أن إنقاذ عائلتهم يتطلب أكثر من ذلك بكثير، والمسرحية بطولة سعيد صالح، واحمد زكي، ويونس شلبي، وحسن مصطفي وكريمة مختار.



مسرحية العيال كبرت

تدور أحداث المسرحية حول الدكتور رأفت أب لثلاث بنات ولديه هدف واحد، وهو أن يقوم بتزويجهن لكي يستطيع هو الآخر الزواج بحبيبته عصمت التي يحبها في السر، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة حينما تعرف سوسو بهذا الأمر لكنها تتكتم عليه، ويزداد الطين بلة بسبب مشاكل فوزية المستمرة مع زوجها حنفي، ومصاحبة نادية لرجل متزوج يدعى كريم، والمسرحية بطولة فؤاد المهندس، سنا يونس، وشريهان، وعائشة الكيلاني.



مسرحية سك علي بناتك

مسرحية اخويا هايص وانا لايص

تدور أحداث المسرحية حول تفرق توأم ليشاء القدر في اختلاف حياة كل منهما عن الأخر، بينما يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، يعيش الآخر حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر، والمسرحية بطولة النجوم سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وايفا، ورشوان توفيق.



مسرحية اخويا هايص وانا لايص

مسرحية ريا وسكينة

تدور أحداث المسرحية حول (ريا) و(سكينة)، وهما أختان فقيرتان تقومان بقتل زوجة أبيهما (أمونة) بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلها (أمونة) يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة تتزوج ريا من (حسب الله)، وتتزوج سكينة من (عبدالعال)، الذي يعمل في قسم الشرطة بهدف إبعاد الشبهات عنهما، تتعودان على هذه الطريقة في جلب السيدات إلى منزلهما، وقتلهن، وسرقة الذهب منهن.والمسرحية بطولة سهير البابلي وشادية وعبد المنعم مدبولي.