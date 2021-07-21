شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يفوز بـ قضية حضانة أطفاله أمام أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الممثل العالمى براد بيت على حضانة مشتركة لأطفاله من الممثلة العالمية أنجلينا جولي بعد معركة قانونية طويلة، حيث كان يقاتل الممثل في المحكمة منذ ما يقرب من خمس سنوات، ويعد جولى وبيت أبوان لستة أطفال، خمسة منهم قاصرون: مادوكس ، 19 ، باكس ، 17 ، زاهارا ، 16 ، شيلو ، 14، وتوأم فيفيان ونوكس ، 12 سنة.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "d1softballnews"، جاءت نقطة التحول فى القضية بعد شهور من الشهادات للأطفال، وشهود عيان، ودكاترة نفسيين، وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن المحكمة استبعدت كل أمور الرفاهية من الحكم، بالإضافة إلى الوضع فى الاعتبار الأفضل للأطفال، حيث أكد فى الجلسة أن من الأفضل وجود الأطفال بصحبة بيت.

ووفقًا لـ الممثلة العالمية أنجلينا جولي، انها تؤكد على فشل القاضى فى حكمه، خاصة مع وجود ضرر بمصالح الأطفال إذا نقلت الحضانة إلى شخص له تاريخ من العنف المنزلي.

وبالرغم من تأكيد جولى وجود تاريخ من العنف المنزلى ألا أنها لم تكشف عن مواقف محددة، أو وثيقة موثقة ومختومة تحتوى على معلومات مؤكدة عن الأمر.

وفقًا لبعض المصادر المقربة من العائلة، تدعي المدعية أن حكم القاضي هو أكثر من "قرار مؤقت"، وبالتالي ستواصل جولى معركتها القانونية، وصرح الفريق القانوني لـ بيت قائلين إن القاضي تصرف "بشكل كامل وعادل وتوصل إلى قرار موثوق منه بعد سماع الخبراء والشهود".

تقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في عام 2016 بدعوى وجود خلافات، ومنذ ذلك الحين بدأت أيضًا معركة من أجل حضانة أطفالها الستة.