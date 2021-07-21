شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ووائل كفورى يطرحان أغنية "برضو بتوحشنى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أنغام أغنية "برضه بتوحشنى" التى تجمعها بالنجم وائل كفورى على طريقة الدويتو لأول مرة، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي .

وتقول كلمات الأغنية :

جربت فراقك مش نافع

وماحدش نساني

أنا قلبي فى بعدك بقى عايش

بيقاسي وبيعاني

أنتي اللي بجد وحشتيني

وغيابك عنى دا على عيني

برجوعك روحي حاترجع تاني

وأنا برضه بتوحشني

لسة بتوحشني

وتملي معايا وأنت معايا ولا بعيد

ايامنا اشتاقتلها يلا نكملها

ننسى اللي جرحنا ونبدأ من أول وجديد

مين فينا بيقدر على الذكري وبيهرب من الماضي

ضيعنا كتير من أيامنا ..

وأهي ضاعت ع الفاضي ..

رجعني لحضنك رجعني ..

و دي آخر مرة تودعني ..

أوعدني محدش ينسى التاني ..

وكلام الحب اللى واحشني

من صوتك ياحياتي

حانعيد العمر ده م الاول

والحُب اللي بينا مطول

ولا عمري أنا وأنتى حانبعد تانى

من ناحية أخرى تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

وطرحت المطربة أنغام مؤخرًا، أغنية "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبد الواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

وكانت النجمة أنغام طرحت أيضًا أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.