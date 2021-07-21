شكرا لقرائتكم خبر عن متابعو نرمين الفقى يطالبونها بحذف صورها .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة نرمين الفقى مؤشرات البحث بسبب صورها التى نشرتها مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" والتى اعتبرها البعض أنها غير ملائمة ومناسبة تزامنا مع موسم الحج، مرتدية فستان قصير أثناء تواجدها على شاطىء البحر، وطالبوها بحذفها الأمر التى قررت إلتزام الصمت ولم ترد على أى تعليقات خاصة بها .



نرمين الفقى

أثناء حلولها ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، الأيام الماضية، تحدثت نرمين الفقي عن بدايتها في عالم التمثيل، حيث كانت من خلال مسلسل "السيرة الهلالية"، ومسلسل "حياة الجوهرى" مع النجمة يسرا، التي وصفتها بالجميلة، حيث لم تشعر بالقلق في الوقوف أمامها بسبب شخصيتها المميزة، مشيرة إلى أن دورها في العمل كان مهما ومحوريا.

وأضافت نرمين الفقي : "لن أنسى كواليس مسلسل الليل وآخره، فهو العمل الأهم فى حياتها الفنية، لتعاونى مع فريق عمل اتسم بطابع المحبة، أولهم المخرجة رباب حسين والكاتب جلال عبدالقوى الذى قدم عملا لن يتكرر فى تاريخ الدراما، بالإضافة إلى النجم الكبير يحيى الفخرانى الذى استفدت منه الكثير، والراحلة سعاد نصر التى لا أنساها أبدا".

وشاركت نرمين الفقي فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.