شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تسحب ألبومها Fearless من سباق جوائز الجرامي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدة تقارير أجنبية، عن سحب النجمة العالمية تايلور سويفت، لألبومها الجديد Fearless من سباق جوائز الجرامي وحفل جوائز الـ CMA، لهذا العام، بعد تفوقها في عدد المشاهدات الضخم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجمة البوب صاحبة الـ 31 عاماً، أكدت سحبها لألبومها Fearless من سباق الجوائز لهذا العام، بدون أي أسباب مسبقة، واستبدالها لألبومها التاسع في المنافسة على جميع الفئات المؤهلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، بيان ممثل شركة Republic Record، لموقع Billboard، الذي قال "بعد دراسة متأنية، لن يقوم تايلور سويفت بتقديم Fearless في أي فئة في جوائز Grammy وCMA القادمة لهذا العام".

ألبوم Fearless فاز بالفعل بأربعة جوائز جرامي بما في ذلك ألبوم العام، بالإضافة إلى جائزة CMA لألبوم العام في 2009/2010 ولا يزال الألبوم الأكثر جائزة في كل العصور، وطرحت سويفت في عام 2020 ، ألبومين جديدين، فولكلور وإيفرمور.

وطرحت سويفت، منذ أيام أغنيتها Renegade، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي يشاركها فيها النجم العالمي بيج رد ماشين، والتي حصدت فيها ما يقارب النصف مليون مشاهدة خلال 12 ساعة من طرحها.