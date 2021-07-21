شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تسحب ألبومها Fearless من سباق جوائز الجرامي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عدة تقارير أجنبية، عن سحب النجمة العالمية تايلور سويفت، لألبومها الجديد Fearless من سباق جوائز الجرامي وحفل جوائز الـ CMA، لهذا العام، بعد تفوقها في عدد المشاهدات الضخم.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن نجمة البوب صاحبة الـ 31 عاماً، أكدت سحبها لألبومها Fearless من سباق الجوائز لهذا العام، بدون أي أسباب مسبقة، واستبدالها لألبومها التاسع في المنافسة على جميع الفئات المؤهلة.
ونقلت الصحيفة البريطانية، بيان ممثل شركة Republic Record، لموقع Billboard، الذي قال "بعد دراسة متأنية، لن يقوم تايلور سويفت بتقديم Fearless في أي فئة في جوائز Grammy وCMA القادمة لهذا العام".
ألبوم Fearless فاز بالفعل بأربعة جوائز جرامي بما في ذلك ألبوم العام، بالإضافة إلى جائزة CMA لألبوم العام في 2009/2010 ولا يزال الألبوم الأكثر جائزة في كل العصور، وطرحت سويفت في عام 2020 ، ألبومين جديدين، فولكلور وإيفرمور.
وطرحت سويفت، منذ أيام أغنيتها Renegade، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي يشاركها فيها النجم العالمي بيج رد ماشين، والتي حصدت فيها ما يقارب النصف مليون مشاهدة خلال 12 ساعة من طرحها.
وحرصت سويفت على استخدام بعض كلمات ألبومها الجديد، للترويج له قبل طرحه في 19 نوفمبر المقبل، حيث نشرت صورة لها من جلسة تصويرها الجديدة، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام منذ أيام، بالإضافة إلى صورة أخرى لبعض كلمات الألبوم المنتظر.
وجاءت الكلمات التى استخدمها سويفت في البوست الذى تداوله عدد كبير من المتابعين: "لقد قلت دائمًا إن العالم مكان مختلف لمن يعانون من الحزن، يتحرك على محور مختلف وبسرعة مختلفة، الوقت يتغير ذهابًا وإيابًا بشكل عابر، قد يمر الحزن بالآلاف من المشاعر الدقيقة يوميًا في محاولة لمعرفة كيفية تجاوزها دون التقاط الهاتف لسماع ذلك الصوت القديم المألوف".