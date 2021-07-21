خلل في الغدد.. نصر محروس يكشف لمصراوي طبيعة مرض الفنانة سوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طالب المنتج والمخرج نصر محروس عبر صفحته في موقع فيس بوك الجمهور بالدعاء للفنانة سوما، مؤكدا أن حالتها الصحية ليست جيدة دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

المنتج نصر محروس في تصريح خاص لموقع"الخليج 365"، قال :"الفنانة سوما تعاني من خلل في الغدد، هو بالفعل مرض نادر، لكنه بعيد عن الأحبال الصوتية مثلما تردد، ومازلت تخضع للعلاج والمتابعة في إحدى المستشفيات".

نصر محروس عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، كان قد كتب: "يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعي لها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها ولكل مريض.. لأن ربنا هو الطبيب الشافي المُعافي".