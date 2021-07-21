4 شهور بروفات.. كواليس تصوير كوكو شانيل التي أعادت شريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد ما يقرب من 30 عام من غياب الفنانة شريهان ، وحوالي خمس سنوات على الإعلان عن عودتها، طرحت مسرحيتها الإستعراضية "كوكو شانيل" عبر منصة "شاهدVIP" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومع ما أثير على مدى سنوات حول المسرحية، والإعجاب الذي قوبلت به عقب عرضها، تحدث المنتج الفني شادي سلامة لـ"الخليج 365" عن كواليس ومراحل تصويرها، وقال :"في البداية أقول الحمد لله على تقديم تجربة نفخر بها جميعا، تستطيع أن تقول عنها مسرحية إستعراضية تم تصويرها بشكل سينمائي، وأيضا فيلم موسيقي صور بطريقة المسرح الإستعراضي".

وأضاف،:"الوصول إلى هذا المستوى كان نتيجة عمل دقيق جدا على مدار 12 شهر، منها 4 شهور بروفات، و6 أسابيع تصوير، إلى جانب 6 أخرى للبروفات النهائية".

شادي تابع وقال :"خطة التصوير تم تعديلها مرة واحدة فقط، والحمد لله تمت بعدها كافة المراحل وفقا للخطة الجديدة".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها أسر ياسين، وهاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، إنتاج جمال العدل.