شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تزيح الستار عن أغنيتها الجديدة "برضه بتوحشني" مع وائل كفوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أنغام، عن أغنيتها الجديدة "برضه بتوحشني"، التي شاركها فيها الغناء النجم اللبناني وائل كفوري، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مقطع من الأغنية التي طرحت منذ ساعات، وكتبت بعض كلماتها "جربت فراقك مش نافع ومحدش نساني، أنا قلبي في بعدك بقي عايش بيقاسي وبيعاني".

وأضافت أنغام في البوست قائلة "أغنية برضه بتوحشني، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس/ ماستر أمير محروس.

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.



انغام ووائل كفوري

وطرحت المطربة أنغام مؤخرًا، أغنية "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبد الواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

وكانت النجمة أنغام طرحت أيضًا أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.