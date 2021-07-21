شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تحذف صورها "بالمايوه": ساعات شيطاني بيغلبني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المذيعة أسما شريف منير، حذف بعض الصور التي نشرتها أمس عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام أمس، والتي ظهرت من خلالها "بالمايوه"، بعد ان استقبلت عدة تعليقات من متابعيها.

وقالت أسما في بوست جديد نشرته عبر حسابها "مسحت الصورة اللي فاتت و قلت انزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر و ساعات بحس بذات بعد ما خسيت اني عايزة البس لبس حلو وبناتي كده وافرح اني بقي شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح".

وأضافت أسما في البوست "انا اصلاً مش بحب البس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقيه، فا هقاوم الاحساس ده وهركز مع نفسي و في لبسي اكتر وهحاول انقي لبس يكون معتدل وحلو عشان اشجع نفسي و البنات اللي يتابعني انهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب ان الواحد يعترف بغلطه و طول الوقت يحاول انه يبقي احسن، وبشكر المتابعين اللي لفته نظري بطريقة ذوق"، واختتمت حديثها قائلة "كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا و يهدينا، بحبكم".