دنيا بطمة تتحدث عن ظلمها واتهامها بالباطل.. فمن قصدت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 11:50 صباحاً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعًا بعد رسالة غاضبة نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين الماضي الذي صادف يوم عرفة، والتي تحدثت من خلالها عن ظلمها واتهامها بالباطل دون ان تحدد من المقصود بهذا الكلام.

وقالت دنيا بطمة في تدوينتها: “لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتهمني بالباطل وتحدث عني بسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننت به خيرا وكان شرا، ومن استغل طيبتي معه وكان شرا ومن للجميل ناكرا ومن كان سببا في وجعي يوما، والله لن أسامحهم أبدا. محكمة الله بيننا”.

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وأحدث منشور بطمة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغراب متابعون من اختيار بطمة ليوم عرفة لتكشف أنها “لن تغفر أو تسامح”، بالرغم من كون هذا اليوم مناسبة للتسامح والغفران وصلة الأرحام.

ورجح البعض أيضا أن تكون تدوينة بطمة بمثابة رد على تدوينة عائشة عياش المتهمة الرئيسية في قضية حساب “حمزة مون بي بي” المختص في التشهير بالفنانين في المغرب، والتي اعتذرت من متابعيها على إنستغرام.

في حين كتبت متابعة لها:” لو كانت مظلومه من اشخاص ابدا ما تنلام لانه اعظم شيء في الحياه ظلم نفس و الدليل ماترد دعوة المظلوم ماترد والحساب يوم القيامه صعب يكون لظالم، انا عارف شعورها انا شخصيا في اشخاص ظلموني إلى يوم القيامه ما اسامحهم لانه الظلم استمر معايه سنوات ودمر شيء كبير في حياتي ما يتصلح وما يعرف هالشعور الا إلي صار له لكن احلى كلمه يقولها الانسان حسبي ربي ونعم الوكيل في كل ظالم”.

بينما علقت لها إحدى الفتيات:” خلي اللي ظلمتيهم يسامحوك أول بعدين حسبني في الناس”.

وساندتها أخرى بالقول:” انا في مكانها ما اسامح لانها شافت واظلمت كثيير”. وكتب آخر:” الطيب مايقول عن نفسه انا طيب و المظلوم الناس هي اللي تشهد له”.