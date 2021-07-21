أحمد السالم يسخر من طليقته ملكة كابلي: “لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 11:50 صباحاً - فاجأت الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي برأيها في فكرة الزواج مرة ثانية حيث استعانت بالحديث النبوي القائل “لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين” للتأكيد على عزوفها عن فكرة الزواج بشكل كامل في الوقت الحالي مع تلميحات قوية الى طليقها أحمد السالم.

كلام ملكة كابلي جاء ردا على سؤال احد المتابعين الذي سألها “تفكري تتزوجي؟” لترد ضاحكة “لا يلدغ المؤمن من جحر مرت” ثم تابعت “ما افكر الصراحة ابدا ابدا”.

بدوره لم ينتظر أحمد السالم طويلا للرد على طليقته حيث شارك متابعيه صورة عبر سناب شات لأفعى وارفقها بتعليق: “لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين” وخرج ضاحكا قائلا “لا تقتل المتعة يا مسلم”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور أحمد السالم خاصة بعد ان وصف طليقته ملكة كابلي بـ “الأفعي” وسخر منها.

يذكر أن أحمد السالم وملكة كابلي قد أعلنا زواجهما عام 2019، وبعد فترة اتهمته “كابلي” بخيانتها وهو الأمر الذي نفاه السالم.