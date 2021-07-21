فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإعلان طلاقها من والد أبنائها بالتراضي

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 11:50 صباحاً - أعلنت الممثلة اللبنانية ​ميراي بانوسيان​ الشهيرة بشخصية “أم طعّان” طلاقها من زوجها من خلال تدوينة نشرتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت في “إنستغرام”: “أعلن انفصالي رسميًا عن ميلاد ابو حيدر بالتفاهم والتراضي والإحترام”.

وقدّمت فنانات لبنانيات كثيرات الدعم لبانوسيان، على رأسهن هيام أبو شديد التي علّقت: “الله يكون معكن تنيناتكن وتضلّوا أهل محبّين لولادكن ومباركة البداية الجديدة ان شاء الله”.

ولبانوسيان أعمال كثيرة في التلفزيون والمسرح والسينما، من أبرزها: “ام طعان وسوزان” و”بلا هيبة” و”زفافيان” و”يا ريت”.

وتعد شخصيّة “أم طعّان”، المرأة الجنوبية، إحدى أبرز الشخصيّات الكوميدية التي عرفت شهرة واسعة سواء على المسرح أو الشاشة، منذ ظهورها في مسرحيّة “وزارة للهوارّة” في عام 1993.