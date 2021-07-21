بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود إلى المسرح في مسرحية “كوكو شانيل”

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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 11:50 صباحاً - بعد 30 عاماً على غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب الـ 20 عاماً من الابتعاد عن الأضواء، تعود النجمة شريهان من خلال مسرحية “كوكو شانيل” من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج “العدل غروب”، والتي تُقدَّم في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة “شاهد VIP”، في 20 تموز (يوليو).
وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية “كوكو شانيل”، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعدما نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تُقدَّم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.
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