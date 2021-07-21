مشادة كلامية واتّهامات متبادلة بين عمر كمال وحمو بيكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مشادة كلامية دارت أخيراً بين مطربَي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا تبادلا خلالها الاتهامات وعبارات السخرية من بعضهما بعضاً.

والبداية كانت عندما أدلى عمر كمال بتصريحات تلفزيونية هاجم فيها حمو بيكا مؤكداً أنه لا يجيد الغناء إذ قال: “مبيعرفش يغني هو كراكتر”.

بعدها قرر بيكا الرد من خلال فيديو بث مباشر عبر حسابه في «فيسبوك»، شنّ فيه على كمال هجوماً عنيفاً، ومؤكداً أنه لن يغنّي معه مرة أخرى، حيث قال: “أنت طالع تقول عليّ إني مش بعرف أغني، نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية… نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلاً”… وأضاف: “كنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان… أنت كنت بتشتغلني مثلاً، طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني”.

وواصل حمو بيكا هجومه على عمر كمال، قائلاً: «أنت نفسك بيقطع وأنت بتغني… وبتنزل الأوردرات تغني أغاني مش بتاعتك»… مما دفع كمال للرد على بيكا في محاولة منه لتوضيح موقفه، مؤكداً أنه لم يكن يقصد الإساءة بالمعنى الذي فهمه بيكا… وأضاف: «أنا أقصد إنك مش بتعرف تغنّي يعني مقامات وسلّم موسيقي، أنت بتأدّي حاجة معينة».