بعد فترة قصيرة من طلاقها.. آديل مع وكيل لاعبي كرة السلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت وسائل إعلام بريطانية صوراً حصرية للمغنية العالمية آديل أثناء مباراة كرة السلة برفقة ريتش بول، وكيل لاعبي كرة السلة الأميركية الشهير، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على طلاقها من زوجها سايمون كونيكي.

وأثارت هذه الصور ضجة كبيرة، بحيث توقع المعجبون صدور ألبوم آديل الجديد حاملاً طابع الحزن نتيجة انفصالها عن زوجها، ولكنهم تفاجأوا برؤيتها مع ريتش بعد هذه الفترة القصيرة، فبدأت الأقاويل عن علاقةٍ عاطفية تجمعهما.

وبحسب موقع “ذا صن”، لم تنكر الفنانة آديل، البالغة من العمر 33 عاماً، علاقتها بالوكيل الرياضي الأميركي ريتش بول، البالغ من العمر 39 عاما.

وبالتالي، تجمع الزوجان الكثير من القواسم المشتركة، بما في ذلك خلفيتهما المتواضعة، بالإضافة إلى حبهما للعائلة والجذور.