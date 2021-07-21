محمد رمضان يرد على هاني شاكر: “المواجهة من صفات الرجال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الممثل المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهها إليه نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب الملابس التي يرتديها في حفلاته.ونشر رمضان صورتين جديدتين له عبر حسابه في “إنستغرام”، وعلّق: “المواجهة من صفات الرجال”، وظهر في إحدى الصورتين وهو جالس، ويضع قدماً على أخرى، وينظر بنوع من الترقب والثقة الزائدة.

وكان شاكر وجّه نقداً لرمضان في لقاء له مع برنامج “شربل يستقبل على سي إن إن عربية”، وذلك بسبب ملابسه في حفلاته الأخيرة، حيث ظهر بشكل عارٍ على المسرح، كما يعتمد على الرقص بشكل غير لائق.

وأوضح أنّ رمضان يتعمد تقديم حفلاته وملابسه على النهج الأجنبي، وهذا لا يتناسب مع مصر التي تحكمها عادات وتقاليد تختلف بشكل كبير عن أوروبا وأميركا، لافتاً إلى أنّه يرغب في أن يقدم شيئاً مختلفاً، إلاّ أنّ ظهور الجزء العلوي من جسمه عارياً غير مقبول ويحدث للمرة الأولى في مصر.

ورأى شاكر أنّ رمضان لا يُعتبر مطرباً، ولكنه يقدم الأغنية بشكل مختلف من الاستعراض والشو على المسرح، وهذا الشكل غير مقبول، ولن تستمر هذه التصرفات كثيراً لأن ما يناسب دولاً مثل أميركا وأوروبا لا يكون مناسباً في مصر.

يذكر أنّ شاكر سيُحيي حفلاً في الأول من آب في دار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية.