شيريهان: “الأبطال الحقيقيون لا يصعدون المسرح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أطلقت منصّة “شاهد” مسرحية “كوكو شانيل” التي تعود بها الفنانة شيريهان إلى جمهورها بعد غياب 30 عاماً عن الوقوف على المسرح.

ووجّهت الفنانة الكبيرة الشكر لكل شخص شارك في صنع المسرحية،وقالت في تدوينة لها عبر “تويتر”: “مقولة أضفتها إلى قاموسي… الأبطال الحقيقيون لا يصعدون خشبة المسرح، الأبطال الحقيقيون وراء الكواليس”.

وأضافت: “شكراً شكراً شكراً إلى كل بطل مبدع حقيقي كان خلف خروج مسرحية كوكو شانيل من أصغر عامل وصولاً إلى المخرج الرائع الأستاذ هادي الباجوري”.

وتأتي المسرحية بالتعاون بين شبكة “أم بي سي” والهيئة العامة للترفيه، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، ومن إنتاج شركة “العدل غروب”، سيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجورى.

وقد أجرت شيريهان تمرينات مكثّفة مع المخرج الباجورى، وتولّى تدريبها أحد مصممي الاستعراضات من أميركا، لا سيّما أن المسرحية تنتمي إلى الغنائية الاستعراضية، وتظهر خلال العرض بأكثر من 50 إطلالة، إذ استعانت بمصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس.

تتناول المسرحيّة قصة حياة مصمّمة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل وعلامتها التجارية التي أصبحت الأشهر في مجال الأزياء في جميع أنحاء العالم، وتتضمّن كثيراً من الاستعراضات والأغنيات المنوّعة، التي صوّرت في العام 2019، وكان من المقرّر عرضها بداية العام الماضي، لو لم تحُل جائحة كورونا دون ذلك.

يذكر أنّ شيريهان ظهرت في موسم رمضان الماضي من خلال إعلان تلفزيونيّ لصالح إحدى شركات المحمول، وقامت بتجسيد قصّة حياتها وانتصارها على المرض والأزمات العديدة، التي مرّت بها، في استعراضٍ نال إعجاب الجمهور.