أبرزهم براد بيت وتوم هانكس.. مشاهير لم يكملوا مسيرتهم التعليمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعد الحصول على التعليم أمراً مهماً للغاية، وهناك العديد من النجوم الذين حصلوا على دبلوم أو درجة علمية قبل السعي لتحقيق نجاحاتهم الكبيرة. ومع ذلك، أثبت كثيرون منهم أنك لست بحاجة إلى درجة علمية لتحقيق أحلامك.

في هذا التقرير، نتعرف إلى أبرز مشاهير هوليوود الذين لم يكملوا مسيرتهم التعليمية، ولم يصلوا أبداً إلى التخرج في الكلية.

براد بيت

يعد براد بيت أحد أكبر نجوم السينما في العالم، لكن قبل أن يظهر على الشاشة الكبيرة كان يخطط بالفعل ليصبح صحافياً، فقد التحق بجامعة ميسوري، لكن قبل أسبوعين فقط من التخرج، ترك الدراسة.

وكشف بيت، في حوار صحافي له، أنه قبل تخرجه بأسبوعين قام بحزم حقائبه وانطلق بسيارته ولم يتخرج وانتقل إلى لوس أنجلوس.

وصرح بيت، قائلاً: “شعرت للتو أنني انتهيت؛ لقد انتهيت من ذلك.. لحسن الحظ، كان الانتقال إلى هوليوود مناسباً”.

ريس ويذرسبون

حصلت والدة ريس ويذرسبون على ما لا يقل عن 3 درجات علمية، لذلك كان من المنطقي أن تتوجه الممثلة إلى جامعة ستانفورد لتتخصص في الأدب الإنجليزي. ومع ذلك، غادرت بعد عام واحد حيث كانت تبلغ من العمر 19 عاماً لمتابعة مهنة التمثيل.

وقالت ويذرسبون للمذيعة، إلين ديجينيرز: “كانت أمي غاضبة للغاية مني لأنني تركت الكلية، لأنها أرادت أن أكون طبيبة، وتحديداً جراحة تجميل، كان والدي جراح أنف وأذن وحنجرة، لكن أمي كانت قد عقدت العزم على أن أكون جراحة تجميل، لقد ظلت غاضبة مني لمدة 10 سنوات، ثم اشتريت لها منزلاً، فتجاوزت الأمر”.

مادونا

من الصعب التفكير في مادونا على أنها أي شيء آخر غير ملكة البوب، لقد أصبحت مثالاً للبهجة، وحصلت النجمة على منحة دراسية في جامعة ميشيغان لدراسة الرقص،. ومع ذلك، تركت الدراسة وانتقلت إلى مدينة نيويورك لمتابعة النجومية، وبعد أربع سنوات من تركها، أصدرت أغنيتها الأولى، وأصبحت من أكبر الفنانين مبيعاً في كل العصور.

توم هانكس

درس النجم العالمي توم هانكس المسرح بكلية شابوت في هايوارد، كاليفورنيا، قبل أن ينتقل إلى جامعة ولاية كاليفورنيا، بعد عامين. ومع ذلك، ترك هانكس الكلية قبل أن ينهي دراسته ليبدأ تدريباً لمدة ثلاث سنوات في مهرجان Great Lakes Theatre في كليفلاند، أوهايو، لتعلم كل شيء من التصميم إلى الإضاءة، وبعد فترة وجيزة من تدريبه، انتقل إلى نيويورك لمتابعة التمثيل.

بين أفليك

اختار بن أفليك الالتحاق بجامعة فيرمونت، فقط، لأن الفتاة التي أحبها التحقت بالمدرسة القريبة، لذلك لم يكن يهيئ نفسه للنجاح، وبعد دراسة اللغة الإسبانية لبضعة أشهر، ترك الدراسة، وانتقل إلى لوس أنجلوس لدراسة شؤون الشرق الأوسط في كلية أوكسيدنتال، وبعد عام ونصف، انسحب أفليك مرة أخرى.

جينفير لوبيز

التحقت جينيفر لوبيز بكلية باروخ في نيويورك لدراسة الأعمال لكن لم تحب البقاء بها، وبعد فصل دراسي واحد، تركت الدراسة لتصبح راقصة بدوام كامل، وضغط قرارها على علاقتها بوالدتها.

وكشفت لوبيز عن معركتها الدامية مع والدتها بسبب قرار انسحابها، حيث قالت: “لم أكن أرغب في الذهاب إلى الكلية، أردت أن أجرب الرقص بدوام كامل”.