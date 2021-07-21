ديانا كرزون تظهر وجه طفلتها لأول مرة..

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة الأردنية، ديانا كرزون، جمهورها بصور لطفلتها “سلمى”، التي وضعتها قبل نحو شهر مضى، حيث أظهرت وجهها لأول مرة، لكن ملامحها الطفولية لم تمنح الجمهور فرصة مقارنتها بالشبه بين والدها ووالدتها.

ونشرت كرزون الصور، عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيها بجانب زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري، الذي كان يحمل الطفلة ويداعبها، وبدت مبتسمة ومتفاعلة مع والدها، بينما ديانا تنظر إليها في سعادة.

وتركت كرزون تعليقاً هنأت خلاله الجمهور بمناسبة عيد الأضحى، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، فكتبت: “كل عام وأنتم بألف خير.. عيد أضحى مبارك”.

وأوضحت أن هذا العام مختلف عليها وعلى زوجها، بعد ظهور عنصر ثالث في الأسرة بوضعها طفلتها “سلمى”، حيث العيد أصبح عيدين بالنسبة لهما، ثم مازحت زوجها قائلة إنه قام بتحضير “عيديتين”، في هذا العيد لمنحها لها ولطفلتهما.

وكتبت كرزون: “هذي السنة مختلفة علينا أنا وأبو سلمى بالعيد مع بيبي سلمى، وأول عيد معانا.. الله لا يحرمني منكم.. معاذ جهز عيديتين هالسنة.. كل عام وأنتم بخير”.

وكانت رزقت ديانا كرزون بطفلتها الأولى، من زوجها الإعلامي معاذ العمري، في 22 يونيو الماضي، وذلك بعد مرور أقل من عام على زواجهما، الذي تم منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وأعلن العمري عن قدوم طفلته الأولى، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، معرباً عن فرحته، وحمد الله على سلامة زوجته.

وكتب قائلاً: “الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، ألف الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية”.

واختتم منشوره برسالة تمنى فيها أن يكون سنداً وأماناً لعائلته، فكتب: “ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان”.

من جانبها، أعادت ديانا كرزون منشور زوجها معاذ العمري، من خلال خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، وذلك للتعبير عن سعادتها.

ودخلت ديانا كرزون ومعاذ العمري القفص الذهبي، في 14 سبتمبر من العام الماضي، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “إنستغرام”، من خلال نشر صورة جمعتهما معاً.