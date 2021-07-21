شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازي بالأزرق أعلى ناطحه سحاب في دبي احتفالا بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى الفنان محمود حجازي، عطلة عيد الأضحى في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشر صور له من فوق إحدى ناطحات السحاب في المدينة الإماراتية، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لتهنئة متابعيه بعيد الأضحى المبارك.

وقال حجازي في رسالته لمتابعيه " كل سنه والأمة العربية طيبه وبخير وعيد أضحي مبارك عليكم ويا رب يفرح قلبكم ديما"، وسرعان ما استقبلت الصور عدد من التلعيقات والإعجابات من قبل متابعيه، حيث ان تلك الصور لم تكن الأولي له في المدينة الإماراتية، فسبق وشارك متابعيه على مدار الأيام الماضية عدة صور من زيارته لدولة الإمارات.

وشارك حجازي جمهوره ومتابعيه، مؤخراً بفيديو طريف من كواليس تصوير مشهد وفاة "نور" التي تؤديه مايان السيد بالحلقة 22 من مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، وظهرت به مايان وهي تمزح مع المسعفين، وعلق حجازي علي الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا:" وسط الحزن لازم تيجي حاجه تضحكنا".



محمود حجازي اعلى ناطحه سحاب فى دبي



محمود حجازى فى دبي

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز .