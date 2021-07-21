شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعمال إذاعية أشارت إلى خروف العيد فى دراما فكاهية.. اعرف هى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الدراما الإذاعية على مدار عقود سابقة وبطرق مختلفة، الاحتفال بعيد الأضحى وأهم مظاهر من الاحتفال به بعد مناسك الحج والوقوف بجبل عرفات، وهو "خروف العيد"، الذى يعد واحدا من أهم مظاهر الفرحة فى العيد المبارك، وقدمت الإذاعة المصرية العديد من الأعمال الدرامية التى أشارت إلى خروف العيد، بطريقة كوميدية طريفة سواء من خلال المسلسلات أو السهرات الدرامية أو الحلقات الكوميدية مثل "ساعة لقلبك" وغيرها.



خروف

تمثيلية خروف العيد

ومن ضمن هذه الأعمال تمثيلية "خروف العيد" التى قام ببطولتها ملك الجمل، سناء جميل، فؤاد شفيق، أحمد الجزيرى، حسن يوسف ومحمود كامل، وهى من تأليف نعمان عاشور وإخراج أنور عبد العزيز.

وتدور فكرة التمثيلية حول سميرة وجارتها دولت، اللتين تصران على المشاركة فى شراء خروف العيد بدون علم زوجيهما، وفى نفس الوقت يقوم زوجيهما بعمل نفس الفكرة، ليقعوا فى مأزق يحاولون الخروج منه بطريقة كوميدية خلال أحداث التمثيلية.





خروف سى نوفل

كذلك من الأعمال الدرامية، التى أشارت لخروف العيد، تمثيلية "خروف سى نوفل"، التى قام ببطولتها خيرية أحمد، أبو بكر عزت، محمد رضا، أحمد كمالى، بدر الدين جمجوم، محمود كامل، رشدى المهدى، شفيقة عثمان ونظير عبد الجابر، من تأليف فتحى عبد الله، إخراج فتحى طوبار.

تدور أحداث التمثيلية الكوميدية حول "نوفل" الموظف البسيط، وإصرار زوجته على شراء خروف العيد، للحفاظ على الشكل العام أمام أهل المنطقة، لكن لظروفه الاقتصادية يقوم بحيلة للهروب من شراء الخروف، مما عرضه للانتقادات قبل أن ينقذه والده ويرسل له الخروف.





تمثيلية خروف رؤوف

أيضا من التمثيليات التى أشارت للخروف، تمثيلية "خروف رؤوف"، للنجم الراحل علاء ولى الدين، وشاركه البطولة صلاح عبد الله، عبد العزيز مخيون، محمد أبو الحَسن، خليل مُرسى، محمد الصاوى، محمد الشِرشابى، أمينة سالم، مُحب كاسر، باسم محفوظ، جلال الهجرسى، يوسف عبيد والطفلة روفيدة حسن.

وأدى علاء والى الدين، دور الخروف خلال أحداث التمثيلية، الذى يهرب من صاحبه رؤوف "عبد العزيز مخيون" خوفا من الذبح قبل العيد، بينما أدى الفنان صلاح عبد الله، دور صديقه الحمار الذى لجأ إليه بعد هروبه، فى إطار كوميدى.





خروف العيد فى "ساعة لقلبك"

كذلك من أعمال الإذاعة التى اشارت للخروف، إحدى الفقرات الكوميدية للبرنامج الكوميدى الشهير "ساعة لقلبك"، بعنوان خروف العيد، من تأليف وبطولة الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى، ودارت حول صراع الأزواج مع زوجاتهم حول شراء الخروف.

وفى نفس البرنامج "ساعة لقلبك"، فقرة لم تتخط الخمس دقائق، لمغامرات أبو لمعة والخواجة بيجو، للفنانين محمد أحمد المصرى وفؤاد راتب، ودارت فى إطار كوميدى، حول شراء الخروف بين البائع والمشترى.