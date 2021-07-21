شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل فتاة من حارة شعبية فى مسلسل "أيام وبنعيشها" مع حورية فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة شيرى عادل لتصوير مسلسلها الجديد "أيام وبنعيشها" الذى تتقاسم بطولته مع الفنانة حورية فرغلى، وتجسد فيه دور جديد ومختلف عليها تمامًا فتاة من حارة شعبية تواجه العديد من الصعوبات، ومن المقرر بدء تصوير مشاهدها فى العاصمة اللبنانية بيروت بعد إجازة عيد الأضحى.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.



الفنانة شيرى عادل

وشاركت شيرى عادل كضيف شرف على فيلم "للإيجار" طرح مؤخرًا فى دور العرض، والعمل بطولة خالد الصاوى، ومحمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجى، وهايدى رفعت، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداثه عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بالإسكندرية ويعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة.

وكان آخر أعمال شيرى عادل فى الدراما حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، انجى خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة وتأخر الزواج وتعرض الفتيات لضغوطات كبيرة من العائلة بسبب الزواج.