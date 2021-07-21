شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح دينا الشربينى للبطولة النسائية أمام محمد إمام فى "أنتيم مراتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح المخرج أحمد الجندى، الفنانة دينا الشربينى لتجسد دور البطولة النسائية أمام النجم محمد إمام فى فيلمه الجديد "أنتيم مراتى"، من تأليف وائل عبد الله، وهو اسم مؤقت وسيتم تغييره خلال الفترة المقبلة، والمقرر انطلاق تصويره فى أغسطس المقبل بعد انتهاء تعاقدات الفنانين المشاركين، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية الممزوجة بالأكشن.

من ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى يعرض حاليًا فى جميع دور العرض السينمائية، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وشيكو وشيماء سيف وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020 وحقق إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه