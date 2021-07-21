أحمد علام.. شارك في دبلجة "حياة وآلام السيد المسيح" وأسس نقابة الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

فنان قدير، يندرج اسمه تحت قائمة تضم نجوما نعرف وجوهها، ولكن لا يعرف الكثيرون أسمائهم، الفنان أحمد علام، الذي مرت أمس الذكرى الـ 122 على ميلاده، يعتبر من أشهر الوجوه الفنية في السينما المصرية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

_ ولد في قرية سندبيس بالقليوبية، في 20 يوليو 1899

_ والده كان عمدة القرية، وبدأ الابن حياته موظفا في وزارة الحقانية "العدل" حاليا

_ في عام 1923، انضم لفرقة عبدالرحمن رشدي، وبعدها انضم لفرقة رمسيس، ثم انضم عام 1930 لفرقة فاطمة رشدي، ثم انضم للفرقة القومية

_ عام 1927، أصدر مجلة فنية ولكن لم تستمر طويلا، بسبب انشغاله بالتمثيل والإخراج المسرحي

_ أسس "علام" نقابة المهن التمثيلية.

_ عمل مخرجا للفرق المسرحية بالمدارس الثانوية، ومن أشهر تلاميذه الفنان فاخر فاخر

_ عام 1938، وضع صوته على دوبلاج لشخصية السيد المسيح، ضمن أحداث فيلم "حياة وآلام السيد المسيح"، وشاركه بطولة الفيلم عزيزة حلمي، التي جسدت شخصية السيدة مريم العذراء.

_ للفنان الراحل عدد من الأعمال السينمائية الهامة، أبرزها: "رد قلبي"، "وداد"، "الماضي المجهول"، "يوم سعيد".

_ حصل أحمد علام على وسام الفنون من الدرجة الأولى عام 1960.

_ في 2 سبتمبر 1962، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما