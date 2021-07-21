"عيد سعيد".. نجوم الفن يهنئون جمهورهم بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ عدد من نجوم الفن جمهورهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:

نعرض لكم في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم:

منة شلبي

كتبت منة شلبي، عبر حسابها الرسمية بموقع "تويتر": "عيد أضحى مبارك على الجميع".



أصالة

ونشرت المطربة السورية أصالة نصري صورة لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل عيد وأنتوا بخير وصحة وسلام، حبايبي أصحابي وكل قريب مني لو كان بعيد بوسة على خدكم وكللي أمتنان لمحبتكم الغالية اللي لولاها ماكان العيد عيد".



محمد شاهين

نشر المطرب محمد شاهين صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "نهاركم سعيد، ويارب يجعل أيامنا كلها أعياد، يالا كل واحد يقولي بيعمل إيه أول يوم العيد".



أيمن بهجت قمر

كتب الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل سنة وكلكم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد علينا جميعا يارب".

نشر الفنان محمد حماقي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"كل سنة وأنتوا طيبين، عيد سعيد عليكم جميعًا".



رشا مهدي

كما ض الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "كل سنة وأنتم وعائلاتكم الكريمة بخير وصحة وسعادة".