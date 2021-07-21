وثائقي “كفى! أحلك ساعة في لبنان” يفوز في مهرجان كان السينمائي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تم تكريم فيلم وثائقي عن لبنان للمخرجة الأسترالية اللبنانية دايزي جدعون بجائزة Movie That Matters 2021 في مهرجان كان السينمائي.

فيلم “كفى! أحلك ساعة في لبنان” يصوّر تدهور لبنان على مر السنين وصولا الى الحالة الكارثية الكاملة التي يعيشها اليوم.

ويسلط الفيلم الضوء على كيف أغرق الفساد اللبنانيين في الفقر والبؤس.

بدأت جدعون العمل على الفيلم عام 2016 بعد سنوات من مشاهدة الفقر والإحباط والمعارضة المتزايدة للشعب اللبناني على الوضع الراهن.

جائزة Movie that Matters هي شرف نادر يمنحه موقع filmfestivals.com إلى صانعي الأفلام برسالة قوية وملهمة. حصل عدد قليل فقط من الأفلام على هذه الجائزة منذ إنشائها في عام 2016.