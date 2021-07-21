مرض نادر يصيب الفنانة سوما وزوجها يكشف تطورات حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المايسترو مصطفى حلمي، زوج الفنانة المصرية سوما، آخر تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من العناية المركزة، مؤكداً أنها ما زالت تعاني من آلام حادة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، ومشيراً إلى أن الأطباء لم يجدوا بعد سبباً لمرضها النادر، ومطالباً كل محبيها بالدعاء لها بالشفاء.

من ناحية أخرى، نشرت المطربة ريهام عبد الحكيم عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة تجمعها بالفنانة سوما وعلّقت عليها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أن المطربة سوما أُصيبت بوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات وأُدخلت غرفة العناية المركزة وأُجريت لها كل الفحوص الطبية، وقالت سوما بعد خروجها من العناية المركزة: “أنا تعبانة أوي ومحتاجة الناس تدعيلي في الأيام المفترجة دي”. وكان آخر ظهور للمطربة سوما أثناء مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية العام الماضي.