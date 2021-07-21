شيرين عبد الوهاب تهنئ جمهورها بالعيد وتكشف سبب سعادتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، وغردت عبر حسابها على تويتر: “كل سنة وانتوا بخير وصحة وسعادة، عيد أضحى مبارك.”

كما كشفت شيرين سعادتها بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول لمباردة حياة كريمة الذي أقيم مؤخراً.

وكتبت : “اتشرفت اني غنيت قدام سيادتك وشاركت في حدث عظيم انشالله لأول مرة هيرفع عن ملايين من اهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا وذكرك لربنا في كل خطابات سيادتك بجد حاجة من اجمل واغلى ما اسمع واكثر شئ بيطمنني على بلدي”.

وكانت شيري قد تعرضت لأزمة مؤخرًا بسبب بتسريب مكالمة هاتفية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب كشف فيها عن رغبة نجله في الزواج من أخرى لينجب، وتحدث عن تحكم نجله في كل المسائل المالية المتعلقة بشيرين، لكن حسام نفى ما قاله والده وطالبه بعدم التدخل في حياته، كما أكدت شيرين أن كلام حماها لا يؤثر على علاقتها بزوجها الذي تحبه وتأتمنه على نفسها وبناتها.