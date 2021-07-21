آخر تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. تستجيب للعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زالت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز تحت المراقبة الطبية داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية.

وقال شقيقها وائل عبدالعزيز عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "الحمد لله أحسن كتير من امبارح".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ياسمين عبدالعزيز، تستجيب للعلاج بصورة مطمئنة، لكنها لم تتعافى بشكل جيد حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام إن زوجها أحمد العوضي، وطفليها سيف وياسمين، حرصا على الوجود بجانبها في أول أيام العيد.

وقال الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل المستشفى أن أمورها شبه مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.





ونفى الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي.

وكشف وائل عبدالعزيز ، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الثلاثاء، عن اهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمتابعة حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة، طالبين من الله عز وجل الشفاء العاجل لابنتنا.. دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خيرا".

يذكر أنه تم نقل الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما تعرضت لتسمم في الدم، إثر عملية جراحية لاستئصال ورم في الرحم.