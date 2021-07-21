شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل صديقة روبي المقربة فى مسلسل "شقة 6" والعرض أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل في بطولة مسلسل "شقة 6" مع النجمة روبى والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية في الأول من أغسطس المقبل، حيث تجسد في العمل دور الصديقة المقربة لـ روبى والتي تكون معها طوال الوقت خلال الأحداث، كما أنها متزوجة من هانى عادل.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.



رحاب الجمل وروبى وصلاح عبد الله فى شقة 6

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

يذكر أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بمسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج، أحمد فهمى، رانيا يوسف، أيتن عامر، سلوى خطاب، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، محمد علاء، محسن منصور، عبير منير، محمد غنيم وتأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج مصطفى أبو سيف.