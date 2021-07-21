شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "صقر وكناريا" لأحمد عز وماجد الكدوانى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير فيلم "صقر وكناريا"، للنجم أحمد عز مطلع شهر سبتمبر المقبل، والفيلم يشارك في بطولته كل من ماجد الكدوانى ونيللي كريم، ومن إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف أيمن وتار، وجار التعاقد فى الفترة الحالية مع باقي أبطال الفيلم.

فيلم "صقر وكناريا"، عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها أيمن وتار فى الفترة الأخيرة وكان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

من ناحية أخرى انتهى أحمد عز من تصوير فيلم "الجريمة"، للمخرج الكبير شريف عرفة، ويشارك فى بطولته كل من النجمة منة شلبى وماجد الكدوانى وسيد رجب، وتدور أحداثه فى فترة السبعينيات.

ويعرض للنجم أحمد عز فى السينمات حاليًا فيلم "العارف"، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فهمى ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".