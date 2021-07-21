بالصور.. ميرهان حسين تحمل باقة ورود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "ميرهان" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تحمل باقة من الورود البيضاء.

وعلقت ميرهان على الصور قائلة: "عيد أضحى مبارك، كل سنة وأنتوا طيبين"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر"، وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وتامر شلتوت، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.