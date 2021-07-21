هل تستطيعون معرفة هوية هذه الطفلة مع والدها ؟.. من أشهر نجمات الفن في لبنان والعالم العربي

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 06:50 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدها الراحل وتبلغ من العمر 5 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة اللبنانية “ورد الخال” التى نشرت عبر حسابها بـ إنستجرام تلك الصورة وهي طفلة، جالسة الى جانب والدها الشاعر الراحل يوسف الخال، وبدا الشبه واضحًا بين الإبنة والوالد، من ناحية العينين وملامح الوجه نفسها. وعلّقت ورد: “بوقتها ما كان في selfie… والصورة ما كانت تنتسى بسرعة… صورة بتبقى وما في شي بيمحيها… وهيك الناس… منن بيروحوا ومنن بيبقوا… صورة مع بيي باقية… حتى النهاية…”.

صورة نادرة من طفولة الفنانة “ورد الخال” مع والدها

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في سياقٍ آخر، أعربت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن صدمتها من خروج شقيقها الممثل يوسف الخال من المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا لأنها لم تكن تعلم أنه دخل المستشفى لو لم يُعلن هو بنفسه عبر تغريدة عن تعافيه من كورونا.

ولم تُخف ورد شعورها بأنّ قلبها لم يكن مرتاحاً في فترة إصابة شقيقها الذي خاطبته بالقول: “مسامح.. مع إنو كنا حاسّين إنك مش منيح وقلبنا كان عم يغلي.. الحمد لله عسلامتك، وما بقا تعيدها… لا الإصابة ولا فوتة المستشفى”.

وكان يوسف الخال قد أعلن شفاءه من كورونا عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “دخلت إلى المستشفى في 10 من هذا الشهر وخرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد، لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي”.

هذا وشاركت ورد الخال في مسلسل “قارئة الفنجان” بدور أميرة، وهي امرأة قوية وغريبة الأطوار تجمعها بزوجها علاقة مبنية على المال والسلطة، وتستغل الرجال لأغراضها الخاصة وتريد التحكم بمصائرهم لكن قارئة الفنجان ستغيّر الأقدار.

وتصدّر المسلسل عبر منصة “شاهد VIP” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في أكثر من بلد عربي وأوروبي، لما قدّمه من قصة مشوقة وغريبة في عالمنا العربي، والمسلسل هو من إنتاج “إيغل فيلمز” ومن بطولة أحمد فهمي، ورد الخال، باسم مغنية، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، تاتيانا مرعب، فادي ابراهيم و سواهم ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

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