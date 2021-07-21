أحمد ابو هشيمة يعايد متابعيه بصورة جديدة له مع ياسمين صبري

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 05:43 صباحاً - حرص رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على معايدة متابعيه بمناسبة عيد الاضحى حيث قام بنشر صورة جديدة، عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين صبري.
وظهر الزوجان في الصورة بشكل كلاسيكي من فوق أحد المراكب بالبحر أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى بإحدى الدول الأوروبية، حيث ارتدى أبو هشيمة بدلة كلاسيك باللون الابيض فيما ارتدت ياسمين فستانا مكشوف الكتفين منقوشاً بالورود.
وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد هنأت جمهورها بعيد الأضحي المبارك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر متمنية لجمهورها كل الحب والخير دائماً.
وكتبت في تغريدتها قائلة: «عيد أضحى سعيد.. كل عام ونحن دائماً بخير».
يذكر أن ياسمين صبري، تعرضت مؤخراً لحملة كبيرة من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، بسبب بضع صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.
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