“ساعات شيطاني بيغلبني”.. أسما شريف منير تعتذر بعد صورة جريئة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 يوليو 2021 05:43 صباحاً - تراجعت أسما ابنة الفنان المصري شريف منير، عن نشر صورة جريئة لها، ووجهت رسالة اعتذار وتفسير حول الصورة لمتابعيها قائلة أنها “لا تحب لبس لبس مكشوف ولكن انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية”، حسب تعبيرها.”

وكانت أسما شريف منير قد نشرت، عبر جسابها على انستغرام، صورة بملابس مكشوفة، أحبت الظهور بها خاصة بعد فقدانها كثير من الوزن خلال الفترة الماضية. إلا أن التعليقات التي تلقتها كانت أغلبها سلبية حيث رأى معظم المتابعين أن الصورة جريئة ولا تليق بشخصيتها البسيطة التي اعتادوا عليها، وأن الملابس المكشوفة لا تناسبها.

وفي لفتة جريئة منها، أعلنت أسما شريف منير استجابتها لرغبة متابعيها، التي كشفت أنها تتسق بشكل كبير مع أفكارها المحافظة بشأن الملابس، وحذفت الصورة مؤكدة أنها ستقاوم رغبتها في ارتداء الملابس المكشوفة خاصة بعد خسارة وزنها.

ونشرت أسما شريف منير صورة جديدة لها، بلوك صيفي مبهج، وكتبت رسالة مطولة خاطبت فيها الجمهور حول قرارها بشأن ارتداء ملابس أكثر محافظة.

وكتبت أسما شريف منير تعليقاً على صورتها: “مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر و ساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح، أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر”.

و أضافت مدونة الموضة: “وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق”.

اختتمت أسما شريف منير طالبة الهداية للجميع ومهنئة متابعيها بعيد الأضحى: “كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم”.

ولاقى منشور أسما شريف منير الجديد تفاعلا لدى متابعيها اللذين عبروا عن إعجابهم بصراحتها مع نفسها، وحرصها على الالتزام بمعايير محافظة، مشيدين بهذا القرار. وكتب البعض معلقا لأسما: “ربنا يسعد قلبك و ايامك كلها و يفرحك و يفرحنا جميعا و كل سنة و انتى طيبه و بخير و سعادة يا رب يا قمر”، “انتي جميله وعلي خلق عاليه جدا بجد بجد شريف منير ربا انتي متفاهمه وجميله بحبك وبحب صراحتك جدا واعترافك باخطائك”.