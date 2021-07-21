انطلاق تصوير الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" فى أكتوبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "انتى حياتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ويتعاون فيها مع فريق كاليما، ويتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحدد موعد طرحها يوم 31 من شهر يوليو الجارى.

وتأتى طرح أغنية "انتى حياتى" بعدما حقق نجاحًا من خلال طرحه لأغنية "السهرة صباحى" وهى أغنية تريو جمعته بالمطرب صابر الرباعى والمطرب ريدوان، والتي تصويرها على طريقة الفيديو كليب والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما الكلمات باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.

وطرح الفنان المغربى سعد لمجرد، مؤخرًا أغنية دينية بعنوان " نادي يا الله "، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد على.

وحقق المطرب سعد لمجرد نجاحا من خلال أغنية "عدى الكلام" والتي تجاوزت 160 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.