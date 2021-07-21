شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم In the Heights يضيف مليون دولار في شباك التذاكر هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم In the Heights الجديد، بـ حوالى مليون دولار وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصل بذلك إلى 40 مليونًا و690 آلف دولار، بـدور العرض حول العالم، بداية من يوم 11 يونيو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 29 مليونًا و90 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و11 مليونًا و600 ألف دولار بـدور العرض ببعض دول العالم

ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد In the Heights إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و23 دقيقة.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

وتدور أحداث In the Heights فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر بطل الفيلم تحقيق حلمه فى الذهاب إلى جزيرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".